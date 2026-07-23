Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 samedi 25 juillet 2026

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 6x04 : La forêt rouge

Anicée, 18 ans, rentre chez elle et se fige sur place, devant la découverte des corps de ses parents… Cassandre et son équipe enquêtent donc sur le double meurtre de Julien et Lise Fromentin, les parents d’Anicée.

Durant les premières constations, Cassandre accorde toute sa confiance à Louis Grandet, le voisin qui a prévenu la police. Et pour cause : Grandet travaillait sous les ordres du père de Roche, aux côtés de Marchand, une aide inappréciable pour Cassandre !

La jeune Anicée cherche à réunir ses souvenirs, mais tout lui est traumatisant. Pour elle, tout est lié au job de son père.

Cassandre entre en contact avec les gardes forestiers de l’AFBF, Agence Française des Bois et Forêts. Julien Fromentin nouveau directeur de l’AFBF avait une vision libérale de son métier et cela n’était pas du goût de tout le monde…

En Guests dans cet épisode : Pascal Elso (Louis Grandet), Léonie Souchaud (Anicée Fromentin), Robinson Stévenin (Sylvestre Dahan), Maël Cordier (Gabin Mathouret), Charlie Nune (Marianne Vogin), Edith Saulnier (Fanny Patriarche).

22:45 Épisode 3x03 Sans condition

Philippe Cassandre est abasourdi. Le cadavre d'un de ses douaniers se trouve dans un camion de contrebande qu'il vient d'intercepter.

C'est face à son ex-mari, sous le choc, que Cassandre commence son enquête. Mais qui est réellement la victime, Thomas Vanier, arrivé aux douanes depuis un an à peine ? Comment a-t-il atterri dans ce camion ? Et pourquoi personne ne semble savoir qu'il était revenu à Annecy après 20 ans d'absence ? Sa famille était-t-elle au courant ? Comment a-t-elle pris son retour ?

Une enquête périlleuse et intense s'annonce pour Cassandre, qui mélange l'intime et le professionnel...