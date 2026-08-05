recherche
Fictions

Deux enquêtes de "Capitaine Marleau" à revoir sur France 2 vendredi 7 août 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 août 2026 356
Deux enquêtes de "Capitaine Marleau" à revoir sur France 2 vendredi 7 août 2026

Vendredi 7 août 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux enquêtes de "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero.

"Capitaine Marleau" suit les enquêtes d'une flic hors normes qui, grâce à son flair, sa psychologie fine et son style inimitable, parvient toujours à faire éclater la vérité, souvent en brisant les codes et les conventions.

21:10 Épisode 3x04 Pace è salute

Au cœur d’un village corse, le corps sans vie d'un ancien médecin généraliste est découvert au côté de son épouse inconsciente.

Marleau soupçonne leur fille, Lézia, chirurgienne revenue de Paris pour prendre la suite de son père, de cacher quelque chose. Elle comprend que son retour a créé des inimitiés, dont celle de son ancien fiancé qui aurait dû reprendre le cabinet. Lorsqu’elle sort du coma, l’épouse de la victime clame que son mari s’est suicidé. Pourtant Marleau persiste à croire au meurtre.

Malgré l'omerta des villageois, la vérité se cache dans les secrets d'une famille plus tourmentée qu’il n’y paraît…

22:45 Épisode 1x06 La nuit de la lune rousse

Jeanne Dewaere, 40 ans, directrice d'un parc zoologique, détruit les indices qui prouvent que sa jeune protégée, Manon, est mêlée à une affaire de vandalisme qui a mal tourné et causé la mort de deux personnes.

Jeanne veut à tout prix éviter à Manon la case prison. Il faut dire que Jeanne est une ancienne détenue, qui cache à tous son passé. Les secrets de la directrice font bientôt d'elle la principale suspecte lorsque son voisin qu'elle déteste, Michel Chalard, est retrouvé mort, pendu à son domicile. Il avait déjà été pris pour cible par des vandales, ce qui place Jeanne dans une situation délicate.

Le capitaine Marleau tente d'établir la vérité…

Dernière modification le mercredi, 05 août 2026 10:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le gala de l'humour &quot;Juste pour rire&quot; sur France 3 vendredi 7 août 2026, les artistes présents

Le gala de l'humour "Juste pour rire" sur France 3 vendredi 7 août 2026, les artistes présents

05 août 2026 - 10:22

Sur le même thème...

&quot;Liberté Oléron&quot; des frères Podalydès à revoir sur T18 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

"Liberté Oléron" des frères Podalydès à revoir sur T18 jeudi 6 août 2026 (vidéo)

04 août 2026 - 11:52

A ne pas manquer...

&quot;Des trains pas comme les autres&quot; au Monténégro sur France 5 jeudi 6 août 2026

"Des trains pas comme les autres" au Monténégro sur France 5 jeudi 6 a…

04 août 2026 - 11:07 Documentaires

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...