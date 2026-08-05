Deux enquêtes de "Capitaine Marleau" à revoir sur France 2 vendredi 7 août 2026

Vendredi 7 août 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux enquêtes de "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero.

"Capitaine Marleau" suit les enquêtes d'une flic hors normes qui, grâce à son flair, sa psychologie fine et son style inimitable, parvient toujours à faire éclater la vérité, souvent en brisant les codes et les conventions.

21:10 Épisode 3x04 Pace è salute

Au cœur d’un village corse, le corps sans vie d'un ancien médecin généraliste est découvert au côté de son épouse inconsciente.

Marleau soupçonne leur fille, Lézia, chirurgienne revenue de Paris pour prendre la suite de son père, de cacher quelque chose. Elle comprend que son retour a créé des inimitiés, dont celle de son ancien fiancé qui aurait dû reprendre le cabinet. Lorsqu’elle sort du coma, l’épouse de la victime clame que son mari s’est suicidé. Pourtant Marleau persiste à croire au meurtre.

Malgré l'omerta des villageois, la vérité se cache dans les secrets d'une famille plus tourmentée qu’il n’y paraît…

22:45 Épisode 1x06 La nuit de la lune rousse

Jeanne Dewaere, 40 ans, directrice d'un parc zoologique, détruit les indices qui prouvent que sa jeune protégée, Manon, est mêlée à une affaire de vandalisme qui a mal tourné et causé la mort de deux personnes.

Jeanne veut à tout prix éviter à Manon la case prison. Il faut dire que Jeanne est une ancienne détenue, qui cache à tous son passé. Les secrets de la directrice font bientôt d'elle la principale suspecte lorsque son voisin qu'elle déteste, Michel Chalard, est retrouvé mort, pendu à son domicile. Il avait déjà été pris pour cible par des vandales, ce qui place Jeanne dans une situation délicate.

Le capitaine Marleau tente d'établir la vérité…