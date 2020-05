“13H15, le samedi” : des nouvelles du Docteur Chenay, le doyen des médecins, ce samedi 16 mai sur France 2

A découvrir ce 16 mai dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document « Le Docteur Chenay, le doyen des médecins français » signé Delphine Valeille, Matthieu Martin, Vincent Tardif.

Les équipes de 13h15 l'avaient rencontré il y a tout juste un an. Le Docteur Chenay, le plus vieux médecin de France : il allait fêter ses 98 ans et chaque jour, il ouvrait son cabinet en banlieue parisienne, l'un des déserts médicaux français. Un homme hors du commun, à la tâche chaque jour, que nous avons eu envie de retrouver.

L'épidémie est arrivée en France, et la vie d'après a commencé pour lui. La crise du covid-19 change ses habitudes, sa vie de médecin, sa vie intime, son avenir. 13h15 l'a suivi durant le confinement, au plus près de son quotidien avec son épouse Marie-Suzanne.

Comment s'est-il encore une fois adapté ? Voici le premier jour du reste de la vie du Docteur Chenay.