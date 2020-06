“13h15, le dimanche” : « Le disparu », enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès ce 7 juin sur France 2

A découvrir ce 7 juin dans “13h15, le dimanche” sur France 2, les deux premiers épisode d'une nouvelle série « Le disparu » signée Pauline Dordilly, Anne-Sophie Martin, Henry Desaunay et Anthony Santoro.

L’affaire Grégory, ou encore l’affaire Maddie McCann relancée cette semaine : le temps passe et la quête de vérité demeure dans ces dossiers non élucidés, dont chaque rebondissement doit être observé avec la plus grande prudence.

Comme au mois d’octobre dernier, lorsqu’un paisible retraité avait été confondu avec l’homme le plus recherché de France : Xavier Dupont de Ligonnès. Cela fait presque 10 ans déjà que le père de famille nantais demeure introuvable...

Les équipes de 13h15 proposent une nouvelle série en 4 épisodes sur cette incroyable énigme : Qui est-il ? Comment a-t-il pu disparaître ? Où se trouve l’arme du crime ? Comment Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il planifié sa fuite ? A-t-il pu être aidé ?

13h15 le dimanche a enquêté pendant plusieurs mois sur cette affaire hors normes, et a rencontré ses amis proches persuadés que le père de famille est en vie depuis sa disparition.