“Reportages découverte” : « Incroyables aventures en famille », dimanche 7 juin sur TF1

Pendant plusieurs mois les équipes de “Reportages découverte” ont suivi 4 familles hors du commun et qui chacune à leur façon vont nous faire partager une aventure surprenante. Un document à voir ou à revoir ce dimanche 7 juin sur TF1.

En Belgique, Jean-François, Charlotte et leurs trois enfants s’apprêtent à embarquer à bord d’un bus spécialement aménagé par leurs soins pour un tour du monde de 5 ans à la recherche d’un pays où s’expatrier.

A 13 ans, les jumeaux Quentin et Manon et leur petit frère Romain 11 ans sont champions de danse latine. Leurs parents Corinne et Christophe ont adapté leur quotidien au rythme des compétitions. Dans 1 mois, frères et sœur participent aux championnats de France.

Chez les Bormann, le cirque est une passion qui se transmet depuis 7 générations. Éric a repris le chapiteau familial il y a un an et demi. Avec sa femme Alexandra et ses enfants, il compte moderniser le spectacle tout en conservant ses traditions.

Enfin, la famille Denis vit son rêve de Far West en Normandie. A la tête du plus grand élevage de bisons d’Europe, Xavier, sa femme Sylvie et leurs fils vont relever un nouveau défi : l’ouverture d’un parc à loups.

A bord de leur bus, Jean-François, Charlotte et leurs trois enfants: Charles 9 ans et demi, Louise, 8 ans et Victoria 6 mois, vont traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique : un périple de 100 000 kilomètres. Ce qui a déclenché ce projet un peu fou, c’est la crise cardiaque de Jean-François à l’aube de la quarantaine. « Je commence un peu à sentir la pression » confie Charlotte. Jean-François va vendre sa société et louer sa maison pour réaliser leur rêve. « On n’a jamais été une famille d’aventuriers et on n’a jamais voyagé en camping-car. Je pense que ça va être une super aventure ! ». L’achat et la transformation du bus leur ont couté 16 000 euros. Toute la famille y consacre ses week-ends. « Peut-être qu’il y aura des petites altercations mais c’est ce qui va mettre du piment ! ». Pour les grands-parents, le départ est difficile : « J’imagine les richesses qu’ils vont avoir et pour les petits surtout une ouverture d’esprit sur le monde, de belles rencontres et en même temps c’est un déchirement car nous sommes très liés ». Pendant le périple, les parents endosseront le rôle d’enseignants pour faire l’école à leurs aînés. Entre découvertes, rencontres et petites galères, cette nouvelle vie nomade correspondra-t-elle à leurs attentes ?

A 13 ans, les jumeaux Quentin et Manon et leur petit frère Romain 11 ans sont champions de danse latine et vont remettre leur titre en jeu lors des championnats de France à Montélimar. Une fierté pour leurs parents Corinne et Christophe : « Je n’aurais jamais pensé qu’ils soient sur les podiums, champions de France 4 fois quand ils ont démarré la danse ! » La famille habite dans la Drôme. Pour permettre à ses enfants de vivre leur passion, les journées de Corinne sont réglées à la minute près. Fonctionnaire, elle a aménagé ses horaires de travail pour accompagner tous les jeudis la fratrie à leur école de danse située à Aubagne. Rien ne prédestinait pourtant la famille à un tel quotidien. Corinne et Christophe n’ont jamais particulièrement aimé danser. « Nous avons organisé notre agenda pour qu’ils puissent vivre leur passion à fond. On n’est pas là à les pousser. L’essentiel, c’est qu’ils se fassent plaisir » explique leur papa. Coachés par leurs professeurs Marc et Agnès Barbiéri, les jeunes danseurs redoublent d’efforts pour les prochains championnats. Tous espèrent décrocher une nouvelle fois des médailles.

Fauves, clowns, jonglage, acrobaties, la famille Bormann travaille d’arrache-pied pour créer de nouveaux numéros : « On veut prouver à nos proches qu’on est aussi capable d’y arriver correctement en faisant les choses un petit peu différemment ». Éric le père, est dompteur. Il commence le dressage de jeunes tigresses. A 14 ans, sa fille Silvana espère elle aussi entrer dans la cage. Pour le moment, sa mère Alexandra Pauwels, un grand nom du jonglage, lui transmet son savoir faire. Elle aussi est issue d’une célèbre famille circassienne. « C’est un rêve de travailler avec ses enfants mais ce n’est pas toujours facile, il faut avoir beaucoup de sang-froid ! On vit 24heures sur 24 ensemble, on est une communauté ». Silvana va recevoir sa première caravane pour ses 15 ans comme le veut la tradition familiale. « On a grandi en caravane, on peut vivre qu’en caravane nous ! Pour rien au monde je pourrais vivre dans une maison, même si on est sédentarisés c’est dans mes gènes faut toujours être prêt à partir » explique Éric. Leur fils Richard 18 ans, est équilibriste, comme son grand-père Rex avant lui. La nouvelle génération n’envisage pas sa vie en dehors de la piste. Tous espèrent que leurs efforts vont payer et que spectacle séduira la public. Bientôt, une nouvelle page va se tourner pour le cirque qui s’apprête à déménager dans l’ouest parisien.

Des tipis, de grands espaces et un troupeau de 300 bisons, nous ne sommes pas aux Etats-Unis mais à Muchedent, près de Dieppe. Il y a près de 30 ans, Xavier Denis est tombé amoureux de ces animaux sauvages. Une aventure extraordinaire qu’il partage avec ses fils et sa femme Sylvie. Pourtant, au départ rien ne prédestinait ce fils de poissonnier à adopter ce mode de vie atypique. 60 000 touristes viennent chaque année découvrir leur élevage de 120 hectares. Sylvie et Xavier ont transmis leur passion à leurs enfants : Maxime 25 ans dirige le restaurant du domaine et Guillaume 23 ans, s’occupe des animaux aux côtés de son père. Ils vont superviser une opération délicate : le bouclage d’une trentaine de bisonneaux. Responsable d’un nouveau parc à loups, Guillaume et ses équipes vont devoir prodiguer les premiers soins aux louveteaux : « j’ai autant de plaisir à aller voir mes loups que mes bisons, c’est une certitude. Les bisons, c’est l’histoire de mon père et là je suis en train de créer la mienne ! ».