“20h30, le samedi” : la saga du cinéma drive-in, ce 20 juin sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… “20h30 le samedi”» raconte cette semaine la saga du cinéma drive-in.

Le jour où > Le cinéma prend le volant

Cela fait plus de 3 mois que les cinémas ont fermé leurs portes. Trois mois, une éternité quand on est cinéphile… Depuis le début du mois de juin, on a vu fleurir un peu partout en France des drive-in, des cinémas en plein air où l’on peut regarder un film de sa voiture.

Un concept né aux Etats-Unis, très à la mode dans les années 60, et qui jusqu’ici n’avait jamais vraiment percé en France. Pourtant il a infusé notre culture cinématographique, et on lui doit énormément !

Savez-vous que sans le cinéma drive-in, Clint Eastwood n’aurait pas eu la même carrière et que Coppola n’aurait peut-être pas écrit le Parrain ?

« 20h30 le samedi » revient sur la saga du cinéma drive-in.

Bonus > Boulevard des Airs et LEJ

Si les cinémas vont rouvrir, les salles de concert vont devoir encore attendre… et là aussi, le drive-in peut être une alternative. Le 5 juin dernier, le groupe « Boulevard des Airs » a donné le premier concert d’après confinement, à Albi, devant 200 voitures… et ils seront dimanche soir à Tarbes, pour la Fête de la musique.

Ils interprètent dans « 20h30 le samedi » leur titre « Emmène-moi » avec le trio LEJ.