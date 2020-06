“Reportages découverte” : « Le monde fantastique des inventeurs », dimanche 21 juin sur TF1

Parapluie, soutien gorge, écriture braille ou encore bicyclette, ces objets ou techniques sont aujourd’hui tellement ancrés dans nos vies que l’on oublie parfois qu’à l’origine, il y a un inventeur. Depuis des siècles, la France et ses inventeurs ont largement contribué à révolutionner le monde grâce à leurs idées. Nous sommes d’ailleurs le second pays Européen à déposer le plus de brevet chaque année… Ces champions de l’innovation, sans cesse en quête d’une nouvelle idée, sont plusieurs milliers en France…de 9 à 99 ans, de toutes les régions, de tous les milieux sociaux et culturels. Pendant plusieurs mois une équipe de “Reportages découverte” a suivi quatre d’entre eux dans leurs folles aventures.

Evrard a 14 ans et l’âme d’un inventeur depuis la maternelle. Son terrain de jeu favori : les décharges. Il y trouve toute sorte de matériaux de récupération pour donner vie à ses idées. Son plus grand projet, c’est la fabrication d’un scaphandre et d’un sous marin : « Le corps du sous marin c’est une grande cuve de propane. Mon rêve c’est d’explorer les fonds marins, voir ce qu’il y a sous la mer… » Mais pour avoir l’autorisation de mettre l’engin à l’eau, le jeune inventeur se heurte à l’administration qui ne sait pas vraiment classer son invention. Pourtant grâce au soutien inconditionnel de son père, Evrard va finir par avoir l’autorisation de tester son mini sous-marin en mer…

Daniel, lui, est jardinier de métier. Il a attendu d’être à la retraite pour consacrer sa vie à ses inventions. Papier toilette de poche, ramasse ballons, fourchette incurvée, jeux de société : Daniel est un « géo trouve-tout » ! Depuis 7 ans c’est un habitué du célèbre concours Lépine dont il a d’ailleurs remporté plusieurs fois la médaille d’or : « J’en suis fier. Je fais beaucoup de fautes d’orthographe, j’ai eu des difficultés en lecture. C’est une revanche sur la vie. Si on laisse les dessins et les prototypes dans le grenier c’est perdu. J’investis beaucoup d’argent, c’est des sacrifices, beaucoup d’espoir… Aller au bout de ses rêves c’est le but de tous les inventeurs… » Cette année il présente une nouvelle invention avec laquelle il espère bien épater le jury…un ramasse boules de pétanque révolutionnaire !

Sophie elle, a eu une idée lumineuse ! A 26 ans, elle est sur le point de révolutionner l’éclairage public des villes. Dans son laboratoire, cette apprentis biologiste, s’est donnée pour objectif de créer des plantes bioluminescentes pour remplacer les lampadaires : « L’idée c’est de rêver un peu et de se dire qu’un jour on pourra se balader sur les Champs Elysées avec des platanes éclairés naturellement… ». Elle aussi va devoir se battre. Le maire d’une commune va accepter de lui laisser faire un test…

Sébastien et Cyril, deux amis de promo d’école d’ingénieur, tiennent entre leurs mains une invention qui promet d’entrer dans la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde. Diplôme en poche, ils ont sacrifié la promesse d’un CDI dans une grande entreprise de robotique pour aller au bout de leur projet : une pizzeria du futur, dont le chef est un robot : « On est restés un an dans le garage 7 jours sur 7. Il y avait énormément d’inconnues. Notre hantise c’était de se dire comment on va sortir de ce garage ? ». 7 ans de travail pour que le robot arrive à tout cuisiner de la fabrication de la pâte jusqu’à la cuisson. Dans quelques mois, les deux amis vont faire tester leurs pizzas à des amateurs confirmés…si tout va bien il vont ouvrir leur premier restaurant…

Géo Trouve tout, bricoleurs de génie, avant-gardistes, ces hommes et femmes ont tous un point commun : ils vont, coûte que coûte, au bout de leurs rêves !