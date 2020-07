L'été de “20h30 le dimanche” : « L’école des palaces », ce 12 juillet sur France 2

Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Présentation du reportage diffusé ce dimanche 12 juillet.

L'été de « 20h30 le dimanche » propose ce 12 juillet « L’école des palaces », un reportage de Florent Muller et Matthieu Parmentier.



Comment devient-on maître d’hôtel ? Quels sont les secrets d’une table bien tenue, et quels impairs peuvent faire échouer un repas, une rencontre professionnelle ou un dîner entre amoureux ? Depuis 1893, l’Ecole Hôtelière de Lausanne forme les meilleurs dans les métiers de l’accueil et de l’hospitalité. La première année de formation est consacrée à l'apprentissage pratique : service dans un restaurant gastronomique, découverte des métiers traiteurs… Les étudiants doivent passer par tous les postes pour connaître leurs contraintes. L’école a rouvert ses portes depuis le 15 juin et 20h30 le dimanche a suivi Laurène, Lucie et Emilio, courant d’un atelier pratique à un autre. Ces jeunes, vous allez le voir, sont bien décidés à offrir un bel avenir à l’hôtellerie.