L'été de “20h30 le samedi” à la rencontre des « enfants du fleuve », ce 18 juillet sur France 2

Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce samedi 11 juillet, « Les enfants du fleuve », un reportage signé Thibault Pomares, Joseph Haley et Anthony Santoro.

C'est l'histoire d'un jeune chercheur qui a tout plaqué pour se lancer dans un métier sur le point de s'éteindre : "Pêcheur professionnel sur la Loire." Romain Gadais, 31 ans, s'est installé seul il y a 6 ans au bord de l'eau dans le petit village de Bréhémont, en Indre-et-Loire. Il vend d’abord ses poissons blancs d'eau douce aux quelques restaurants du coin avant d'ouvrir une conserverie, et bientôt, un lieu unique en son genre : « la Cabane à Matelot ». Autour de Romain, une joyeuse bande de passionnés. Ils ont entre 16 et 31 ans et veulent préserver le fleuve, sa faune et sa flore en faisant de l'éducation à l'environnement par l'assiette ! 20h30 le samedi a rencontré "Les Enfants du Fleuve", dans cette Loire magnifique et sauvage.