Alors qu'il aurait dû participer la semaine prochaine aux Jeux Olympiques de Tokyo, Teddy Riner, sera l'invité samedi 18 juillet du journal de 20 heures week-end de France 2 présenté par Laurent Delahousse.

Avant la diffusion sur France 3 lundi 20 Juillet en prime d'un documentaire exceptionnel et inédit "Teddy", le judoka répondra aux questions de Laurent Delahousse et reviendra notamment sur son confinement, le report de l’épreuve et ses ambitions à venir.