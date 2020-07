Audience : TF1 enregistre des records sur ses JT de 13H et de 20H du lundi 20 juillet

Lundi 20 juillet, les JT de 13H et de 20H de TF1 ont réalisé de très belles audiences : record de l'année pour le 13H et 2ème meilleure part d'audience pour le 20H.

Le JT de 13H, présenté par Jacques LEGROS, réalise sa meilleure part d'audience de l'année 2020 à 44.1% de PdA (ind 4+). Très largement leader, cette édition du 13H a rassemblé 5,5 millions de téléspectateurs et devance de +2,8 million de téléspectateurs son principal concurrent (France 2).

Le JT de 20H, présenté par Julien ARNAUD, réalise sa 2ème meilleure part d'audience de l'année 2020* à 29.2% (individus âgés de 4 ans et plus). Très largement leader également, cette édition du 20H a rassemblé 5,7 millions de téléspectateurs et devance de +1,1 million de téléspectateurs son principal concurrent (France 2).