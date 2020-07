TF1 rend hommage à Jacqueline Sauvage samedi 1er août et dès à présent sur MyTF1

A quelques heures du décès de Jacqueline Sauvage, le Groupe TF1 rend hommage à celle devenue un symbole des violences conjugales à travers un dispositif multi-canal.

Sur TF1

Le samedi 1er août à 16:35, TF1 modifie sa grille de programmes au profit de la diffusion du documentaire « Jacqueline Sauvage, victime ou coupable ? » de Marion Baillot et Pauline Liétar.

Son destin a bouleversé les Français et fait d’elle un symbole. Le 28 décembre 2016, le président de la République décide la grâce de Jacqueline Sauvage. Quelques minutes plus tard, la sexagénaire est libérée, après plusieurs années derrière les barreaux. Cette décision de François Hollande - une première dans une affaire de violences conjugales - fait alors polémique, car la Justice avait condamné par deux fois Jacqueline Sauvage à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari.

En 2012, dans leur maison de la Selle-sur-le-Bied dans le Loiret, cette chasseuse tuait Norbert Marot de trois balles de fusil dans le dos, après plusieurs dizaines d'années d'enfer conjugal, marqué, selon elle, par la violence et par les viols de leurs trois filles. Pour les uns, Jacqueline Sauvage est coupable de s’être fait justice elle-même. Pour les autres, c’est d’abord une victime qui a agi en état de légitime défense face à un mari violent. Jacqueline Sauvage, victime ou coupable ? une enquête de Marion Baillot et Pauline Liétar, à l’aide d’images et de témoignages exclusifs, dont notamment celui de ses filles et de François Hollande.

Sur MyTF1, dès à présent (jeudi sur les box opérateurs)

Les 2 épisodes du film événement "Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi" avec Muriel Robin et Olivier Marchal, réalisé par Yves Rénier.

Le lundi 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage tue son mari de trois balles dans le dos. Ainsi commence l’affaire judiciaire la plus médiatisée de ces dernières années. A travers son parcours en prison et les deux procès qui ont défrayé la chronique, cette histoire relate le calvaire qu’a enduré cette femme -et ses enfants- les polémiques autour de la personnalité de la meurtrière, et les rebondissements de son affaire.