“13H15, le samedi” : « Vétérinaire de campagne », ce 22 août sur France 2

À (re)découvrir ce 22 août dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Vétérinaire de campagne » signé Sarah Oultaf, Jean-Baptiste Jacquet et Guillaume Salasca.

Estelle Blanchet est vétérinaire à Mussidan, en Dordogne. Elle a monté son propre cabinet il y a dix ans. La jeune femme de 39 ans y soigne aussi bien des animaux domestiques que des bêtes d'élevage. Si beaucoup de ses collègues font le choix de ne plus s’occuper que d’animaux domestiques, Estelle Blanchet continue d’arpenter les routes de Dordogne pour se rendre au chevet de ses amies les vaches !

Plus rude, plus contraignant, plus physique et moins rentable : Estelle Blanchet, maman de deux enfants, est l’une des rares femmes à faire ce qu’on appelle dans le jargon des vétérinaires de « la rurale ».