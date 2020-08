L'été de “20h30 le samedi” : « Et au milieu coule le Verdon », ce 22 août sur France 2

A découvrir ce 22 août dans “L'été de 20h30 le samedi”, le reportage « Et au milieu coule le Verdon » signé Paul Degeneve, Jean-Baptiste Jacquet et Elise Leynier.

C’est étonnant, à chaque fois qu’on parle du Verdon à quelqu’un, il a aussitôt le sourire. Comme si on lui parlait d’un coin de paradis. Le Verdon, c’est d’abord le nom d’une rivière qui serpente entre le Var et les Alpes-de-Haute-Provence. Ce sont des gorges, profondes, très profondes et le record en Europe avec plus d’un million de touristes chaque année.

Comme partout en France, l’été 2020 n’est pas comme les autres. Les touristes sont-ils revenus ? La nature a-t-elle repris ses droits ?

20h30 le samedi a rencontré Yann le lavandier et Jean-Christian l’enfant du pays qui pêche la truite du Verdon, à la mouche. Tout un art…