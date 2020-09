“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des français » saison 8, épisode 1, ce 13 septembre sur France 2

A découvrir ce 13 septembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le 1er épisode de la 8ème saison du « Feuilleton des français » préparé par Cyril Zha, Léa Barraco, Clément Voyer, Guillaume Salasca.

C’est la rentrée à Rivedoux-Plage…. La dernière rentrée scolaire pour Olivier Friloux, le directeur de l’école primaire, car il prendra sa retraite en juin prochain. Mais pour l’instant, ce qui occupe ses pensées, c’est le protocole covid-19 et les règles à faire respecter aux 149 élèves qui vont franchir le seuil de l’école après deux mois de vacances.

Le directeur a réservé une surprise aux enfants : le Tour de France passe par Rivedoux-Plage cette année, et il a décidé de les emmener voir le peloton. Avec un peu de chance, peut-être apercevront-ils Guillaume Martin, nouvel espoir français de ce tour 2020. Un coureur singulier, diplômé de philosophie, que 13h15 a suivi cet hiver durant le confinement, et que 13h15 a accompagné depuis, jusqu’au tour, avec sa famille et ses admirateurs.

La petite reine, il en sera aussi question dans ce feuilleton avec le médecin de campagne Patrick Laisne, qui peut enfin faire du vélo le samedi avec ses amis ! Le docteur ne travaille plus le samedi depuis cet été, premier pas vers la retraite. Il s’apprête à fermer son cabinet en octobre sans successeur pour suivre sa patientèle.

Léa et Alexandre, nos jeunes boulangers, se sont installés il y a à peine un an à Beauvoir-en-Lyons en Normandie, et en cette rentrée, il mesurent le chemin parcouru. Ils vont ouvrir, dans quelques semaines, une nouvelle boutique dans le département. Les travaux de rénovation de ce dépôt de pain s’achèvent, et pour le fournir en pains et pâtisseries, ils ont recruté deux nouveaux apprentis...