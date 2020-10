“13h15, le dimanche” : « Le retour du loup » ce 4 octobre sur France 2

A découvrir ce 4 octobre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le document « Le retour du loup » signé Patrice Brugère, Clément Voyer, Marc De Langenhagen et Mathilde Rougeron.

Le loup est de retour en Normandie ! Preuves ADN à l’appui, les enquêteurs sont formels : il s’agit bien d’un loup, et non d’un chien loup. Et ce mâle sévit depuis plusieurs mois, avec plusieurs attaques à son actif sur des troupeaux d’ovins cet été.

Cela faisait plus d’un siècle que le grand prédateur n'avait pas été vu dans la région, bien loin des zones alpines qu’il a réinvesti depuis une trentaine d’années. Arrivés par l’Italie au début des années 1990, ils seraient aujourd’hui 580 sur tout le territoire français.

Avec ce document, signé Patrice Brugère, Clément Voyer, Marc De Langenhagen et Mathilde Rougeron, le magazine "13h15 le dimanche" pose un certain nombre de questions : en 2020, faut-il désormais apprendre à vivre avec le loup en France ? Comment réconcilier les irréconciliables ?