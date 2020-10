France 2 rendra hommage au journaliste Marcel Trillat ce jeudi 8 octobre

Ce jeudi 8 octobre, France 2 rend hommage au journaliste et documentariste Marcel Trillat, disparu le 18 septembre dernier.

En fin d'émission, Envoyé Spécial diffusera un court reportage en hommage à Marcel Trillat retraçant le parcours de ce journaliste de la rédaction, correspondant à Rome puis à Moscou, et réalisateur de documentaires, qui fut l'une des grandes signatures de France Télévisions.

Après Complément d'Enquête, France 2 rediffusera en troisième partie de soirée un des documentaires réalisé par Marcel Trillat, "Femmes précaires" tourné avec son fils Julien Trillat et produit par Jean Bigot (VLR Productions).

Ce documentaire constitue le dernier volet d'une trilogie consacrée au monde ouvrier. Après "300 Jours de colère" et "Les Prolos", Marcel Trillat se penche plus particulièrement sur la condition et la place des femmes. Ce documentaire est consacré aux paradoxes de la condition des femmes travailleuses de la France contemporaine. Malgré les lois qui leur ont conféré en un demi-siècle l'égalité absolue par rapport aux hommes, elles subissent encore trop souvent la violence masculine dans leur vie privée, le harcèlement psychologique et sexuel dans leur vie professionnelle.