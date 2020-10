Ce soir, le président de la République Emmanuel Macron, en déplacement dans les Alpes-Maritimes, accordera une interview dans les JT de 20H de France 2 et de TF1.

Le chef de l'État répondra en direct de Saint-Martin-Vésubie aux questions de Jeff Wittenberg (France 2) et de Marie Chantrait (TF1).

Cette interview sera diffusée en direct sur France 2 et sur TF1, et en simultané sur franceinfo canal 27 et LCI canal 26.