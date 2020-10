« Une semaine pour l'emploi » de retour le 2 novembre dans le 13H de Jean-Pierre Pernaut sur TF1

Lundi 2 novembre, Jean-Pierre PERNAUT lancera dans son JT de 13H une nouvelle édition de l'opération « Une semaine pour l'emploi » en partenariat avec Pôle Emploi.

La rédaction de TF1 renouvelle cette opération dédiée à l'emploi, du 2 au 8 novembre.

A cette occasion, le JT de 13H consacrera chaque jour une Page Spéciale avec des reportages aux côtés de chefs d’entreprise et des conseils pratiques pour vous aider. Pour accompagner Jean-Pierre PERNAUT, Pascale WINKEL, cheffe du service Economie à TF1, détaillera des solutions déployées aux quatre coins de la France pour se former, recruter ou créer sa propre entreprise.

Les éditions du JT de 20H, avec Gilles BOULEAU, et du JT week-end, avec Anne-Claire COUDRAY, proposeront également des reportages mettant en avant des bassins d'emplois dynamiques et des focus sur des filières et des secteurs qui recrutent.

Le concept de l'opération « Une semaine pour l'emploi »

Des chefs d’entreprise ayant des postes à pourvoir publient leur offre d’emploi sur un site dédié www.unesemainepourlemploi.fr : une plateforme créée en partenariat par TF1 et pôle emploi. Au chômage ou en quête de changement, les internautes peuvent les consulter et postuler sur cette plateforme dans le but de décrocher un job. Une opération de proximité et d'utilité qui s'inscrit dans la ligne éditoriale du JT de Jean-Pierre PERNAUT.

L'objectif de cette initiative est de s'appuyer sur la force de frappe des JT de TF1, suivis en moyenne chaque jour à 13h et à 20h par plus de 5 millions de téléspectateurs, pour donner un coup de pouce à celles et ceux en recherche d'un emploi. Ce journalisme de solutions se révèle particulièrement nécessaire dans la période économique actuelle où de nombreux secteurs sont confrontés à de grandes difficultés.

Cette opération sera également relayée tout au long de la semaine sur LCI, notamment dans la Matinale de Pascale de La Tour du Pin, et, sur LCI.fr. la possibilité pour les internautes de (re)voir tous les reportages consacrés à cette semaine spéciale, et d'accéder à des conseils pratiques pour aider à la recherche d'un emploi.

Que vous soyez recruteurs ou en quête d'un nouvel emploi, rendez-vous sur : www.unesemainepourlemploi.fr