"Franco, le dernier dictateur" sur France 5 dimanche 2 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Franco, le dernier dictateur", un diptyque documentaire explorant la trajectoire de Francisco Franco et les terreurs de son régime autoritaire.

Il y a cinquante ans, le 20 novembre 1975, mourait dans son lit Francisco Franco, le dernier dictateur d’Europe de l’Ouest.

Le général putschiste avait passé 39 ans à la tête de l’Espagne, soit 27 ans de plus que Hitler en Allemagne, et 16 ans de plus que Mussolini en Italie. Tyran « à l’ancienne », il avait édifié un régime « national-catholique » tourné vers le passé. Sa trajectoire nous instruit sur ces dirigeants apparemment effacés, mais calculateurs, qui ne lâchent jamais le pouvoir et l’exercent dans la terreur.

21:05 Partie 1 Au nom du Christ et de l'Empire

Né à la fin du XIXe siècle dans une famille de militaires, Franco a connu une ascension exceptionnelle dans l’armée espagnole, jusqu’à ce que le régime républicain en 1931 mette un frein à sa carrière. La guerre civile sera pour lui le moyen de s’emparer de tous les pouvoirs et de mener une croisade contre l’ennemi intérieur, les « Rouges ».

22:00 Partie 2 Le manipulateur

Contrairement à ses alliés Hitler et Mussolini, le régime de Franco a survécu à la Seconde Guerre mondiale, malgré sa participation à la lutte contre l’URSS. La dictature franquiste a fini par être acceptée par les démocraties dans les années 1950. Par quelles ruses et quelles manipulations a-t-il réussi à conserver un pouvoir absolu pendant près de quatre décennies ?

Un documentaire inédit écrit et réalisé par Serge de Sampigny, raconté par Jacques Gamblin.