Bruno Le Maire sera ce soir l'invité du JT de 20H de France 2 de Thomas Sotto

Ce soir, samedi 31 octobre, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, est l'invité du journal de 20H de France 2.

En ce début de reconfinement et alors que la colère d'un certain nombre de commerçants monte, il répondra aux questions de Thomas Sotto et détaillera notamment les mesures prises par le gouvernement pour sauver le commerce de proximité ainsi que les TPE-PME.