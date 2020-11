“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des français » saison 8, épisode 3, ce 22 novembre sur France 2

A découvrir ce 22 novembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le 3ème épisode de la 8ème saison du « Feuilleton des français » préparé par Cyril Zha, Jennifer Colnin, Juliette Chapalain et Clément Magnin.

Comment garder espoir face aux crises du moment ? Comment garder le cap ?

Rencontre avec les pêcheurs à la coquille au port de Trouville qui s’interrogent sur leur marché à quelques semaines des fêtes de fin d’année… Retour également en Normandie, auprès de Léa et Alexandre, dans leur nouvelle boulangerie.

13h15 le dimanche se rend à Champigny-sur-Marne avec Mamadou Coulibaly, acteur mais aussi citoyen engagé. Il vient de créer un espace de vie notamment destiné à accueillir des médecins qui manquent dans les quartiers populaires.

A la suite, “13h15, le dimanche” vous proposera de voir ou de revoir les épisodes 5 & 6 de la série « Moi, Général de Gaulle » signée signée Peggy Leroy, Henri Desaunay, Fred Poussin et Mathilde Rougeron.

Le général De Gaulle, aidé par Jean Moulin, travaille à unifier la Résistance française. Ses propres alliés tentent de le remplacer après la guerre par un général plus conciliant, moins tatillon sur la souveraineté de la France. Le Général aura encore besoin du soutien de ses fidèles et de son épouse pour déjouer les coups bas et les pièges du président américain.

Jacques et Alexis le Gall, anciens combattants de la France libre, racontent comment ils ont vécu cette période tendue où Charles de Gaulle risquait chaque jour d'être écarté du conflit… mais le débarquement et la libération du pays approchaient.

Pour Hubert Germain, dernier survivant de la bataille héroïque de Bir Hakeim, il était temps de retrouver sa patrie, qui lui avait tant manqué. Et Charles de Gaulle, une fois de retour dans l’Hexagone, luttera pour que la France s'assoie à la table des vainqueurs, bien loin de la défaite de 1940.