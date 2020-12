“Reportages découverte” : « Secrets de famille », dimanche 13 décembre sur TF1

Toutes les familles ont des secrets… plus ou moins graves, plus ou moins importants. Un père inconnu, une sœur cachée, un grand-père qui n’a été que de passage à la libération… Nombre de ces secrets restent enfouis à jamais.

Mais parfois, à force d’intuition et d’obstination, la vérité éclate au grand jour. Pour cela, il faut remonter le temps et devenir le détective de sa propre histoire… Pendant un an, une équipe de “Reportages découverte” a suivi ces français dans la quête la plus importante de leur vie.

Le secret de Vanessa est digne d’un roman. Sa mère est née près de Paris, le 8 mai 1945, le jour de la capitulation de l’Allemagne nazie... d’une mère savoyarde et d’un père américain, venu libérer la France et reparti aussitôt. « Les secrets de famille, il ne faut pas que ça perdure de génération en génération, voilà. A un moment donné ça doit s’arrêter, ça ne se transmet pas les secrets ». Ce soldat, Vanessa a décidé d’en retrouver la trace de l’autre côté de l’Atlantique… pour donner un nom et un visage à ce grand-père qu’elle n’a jamais connu. Marie-Anne et Ludivine elles, ne se connaissaient pas. Elles ont appris il y a deux ans qu’elles avaient été abandonnées par la même mère. Depuis, elles se sont retrouvées, ont appris à se connaitre… et elles ont découvert que cette femme avait eu une troisième fille. Elles ont donc une sœur qu’elles ne connaissent toujours pas. « On se dit, il manque quelque chose. On aimerait retrouver une partie de nous, être au complet, c’est ça ! ». Marie-Anne et Ludivine vont tout faire pour la retrouver. Nathalie elle, a découvert il y a peu qu’elle était née d’une aventure, une histoire illégitime. Abandonnée à la naissance elle a été adoptée de façon illégale par un couple dont elle découvre donc qu’ils ne sont pas ses vrais parents. Pour connaître toute la vérité sur son histoire et tenter de retrouver celle qui l’a mise au monde, elle va sillonner la Mayenne. « Les secrets font toujours mal, les secrets abiment les gens, y’a rien à y gagner, il vaut mieux une mauvaise vérité qu’un secret qui semble être une trahison ». Enfin à Marseille, Tiffany cherche l’homme que sa mère lui a caché pendant 17 ans. Quelques mois avant sa naissance, son père biologique a disparu… sans laisser d’adresse. « Ça veut dire que j’ai une autre famille, j’ai peut-être des frères et sœurs, un grand-père, une grand-mère… y’a tout qui change ». Ces femmes vont se battre retrouver les derniers témoins vivants de leur histoire.