“20h30 en fêtes, le dimanche” : « La madeleine du Père Noël », ce 20 décembre sur France 2

Le magazine “20h30 en fêtes”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, revient à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce 20 décembre, “20h30 en fêtes, le samedi” vous proposera de découvrir « La madeleine du Père Noël », un conte de Noel raconté par Laura Lequertier, Clément Voyer et Benoit Sauvage.

Vous êtes-vous déjà demandé quel cadeau ferait plaisir au Père Noël à quelques jours du réveillon ? Quel est son péché mignon ? Le Père Noel raffole de la madeleine de son enfance !

Et cela tombe bien, à Strasbourg, deux amoureux de la pâtisserie, Frederic et Laurent, ont créé un univers autour de la Madeleine, quasiment de la haute couture ! Leurs créations ont fait craquer de très nombreuses célébrités, notamment anglo-saxonnes : William et Kate en ont même eu en cadeau pour leur mariage.

Cette année, Frédéric et Laurent se sont lancé un pari un peu fou: recréer la Madeleine du Père Noël.