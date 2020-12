Hommage à Claude Brasseur : France 2 diffuse “Mon père avait raison” mardi 29 décembre

En hommage à Claude Brasseur, grande figure du cinéma et du théâtre et personnalité très populaire dans le cœur des Français, France 2 diffusera la pièce de théâtre “Mon père avait raison”, écrite par Sacha Guitry, le mardi 29 décembre 2020, à partir de 22h50.

L'histoire en quelques lignes...

À 30 ans, Charles Bellanger décide de mettre en pension son jeune fils Maurice, alors que son épouse Germaine abandonne le domicile conjugal.

Vingt ans après, celle-ci revient et Charles reçoit les conseils et remontrances de Loulou, l'amie de son fils : Charles réalise alors qu'il a négligé l'éducation de Maurice et qu'il aurait dû suivre l'avis de son père Adolphe.

“Mon père avait raison” mise en scène par Bernard Murat avec avec Claude Brasseur, Alexandre Brasseur, Chloé Lambert.

La pièce a été enregistrée en 2008 au théâtre Edouard VII.

Dans ce contexte, la pièce de théâtre “Quadrille” initialement prévue sera programmée ultérieurement.