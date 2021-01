Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 17 janvier dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

La comédienne Carole Bouquet pour ses projets au théâtre et au cinéma, alors que le secteur est à l’arrêt, et son regard sur l’actualité.



A l’occasion des 40 ans de sa candidature à la présidentielle, que reste-t-il de Coluche ? Le journaliste et écrivain Eric Fottorino lui consacre un numéro Légende.



Rencontre avec l'écrivain et poète Abd Al Malik qui publie "Réconciliation" aux Editions Robert Laffont.