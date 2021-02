“:ouvrez le 1” : « Pandémie : priorité aux vieux ? », dimanche 14 février sur Franceinfo

Dimanche 14 février à 21:00 sur Franceinfo, Lucie Chaumette et Julien Bisson présenteront un nouveau numéro de “:ouvrez le 1” dont le thème sera cette semaine : « Pandémie : priorité aux vieux ? ».

Une question / Plusieurs regards

Christine Rouzioux, professeur de virologie et membre de l’Académie nationale de médecine.

Serge Guérin, sociologue, expert des questions relatives au vieillissement, professeur à l’INSEEC et auteur de La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Calmann-Lévy)

1+2

Camille Étienne, 22 ans, étudiante, militante pour le climat et la justice sociale, et porte-parole du mouvement « On est prêt ».

A Rebours

En 1962, le magazine « Cinq colonnes à la une » s’intéressait aux problèmes des "vieux".