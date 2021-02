“Reportages découverte” : « Apprentis et champions », dimanche 21 février sur TF1

Depuis plusieurs années, l’apprentissage connait un essor sans précédent en France. En entreprise et dans les centres de formation, les jeunes y apprennent un métier et un précieux savoir-faire. Les plus passionnés poussent très loin leur quête de l’excellence. Ils sont chaque année 5 000 à tenter le concours du Meilleur Apprenti de France, l’antichambre des Meilleurs ouvriers de France (MOF). Ce film retrace le parcours de quatre candidats bien décidés à décrocher le graal lors de la finale nationale de l’édition 2020.

A 20 ans, Jordan est déjà un serveur surdoué. Il a le métier dans le sang depuis tout petit. Né dans un quartier sensible, élevé par sa mère, décrocher la médaille d’or aurait tout d’une revanche sociale pour lui ! Le jeune apprenti des Arts de la table se présente pour la seconde fois au concours MAF. La médaille lui a échappé de peu l’an dernier. Entrainé depuis deux ans comme un athlète par son coach qui est aussi son professeur, Jordan se met une pression d’enfer : « Cette fois, je ne lâcherai rien », affirme-t-il les dents serrées.

Ilona, son truc, c’est le commerce. Pour le concours, elle va concevoir et réaliser toute seule une vitrine, sur le thème des Jeux Olympiques. Une maquette de vitrine grandeur nature, ça coute cher, alors la jeune femme n’a pas hésité à solliciter le soutien du maire et des artisans de sa commune. Cet élan de solidarité l’a beaucoup émue et confortée dans sa vocation. « La niaque, c’est contagieux. Si je n’arrive pas à convaincre mes sponsors, comment est-ce que je pourrais convaincre mon jury ?! ». Dans les moments de doutes, Ilona peut compter sur sa mère. Pas question d’avoir recours à un coach extérieur. « Je sais ce que je veux, je suis assez grande pour ça ! ».

Dès l’adolescence, Gwenn a décidé qu’elle vivrait de sa passion : les chiens. Aujourd’hui, à 20 ans, elle travaille dans un salon de toilettage canin et rêve d’ouvrir le sien. Décrocher une médaille d’or au MAF serait un formidable tremplin. La jeune femme a déjà emporté haut la main les médailles départementales et régionales et autour d’elle, tout le monde sait que sa place est en haut du podium ! Gwenn est obsédée par sa finale. Et même quand elle s’autorise une pause, c’est pour dresser son chien. Elle est stressée mais ne connait pas le doute : « Je veux ce titre et je l’aurai ! ».

Enfin Nolan, jeune espoir de la poissonnerie. Après un parcours scolaire difficile, Nolan a trouvé sa voie lors d’un stage auprès de son père dans une poissonnerie du Sud-Ouest de la France. « C’est souvent compliqué de travailler avec ton père, alors quand en plus c’est ton coach, bonjour ! ». Pour affuter son fils en vue du concours, Romuald a fait appel au champion du monde des écaillers. Grâce à lui, Nolan va devenir le roi du plateau de fruits de mer… l’une des disciplines les plus pointues de la finale. Les deux hommes sont des compétiteurs nés. Tandis que le fils se prépare au MAF, le père se lance un ultime défi : devenir Meilleur Ouvrier de France.