Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, sera ce lundi 1er mars ll’invité du journal de 20 heures de France 2.

Le ministre répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix sur la situation sanitaire et fera de nouvelles annonces concernant la stratégie vaccinale du gouvernement.



Il répondra également aux questions posées par les téléspectateurs sur la plateforme franceinfo.fr et les comptes @infofrance2 via le hashtag #OnVousRépond.