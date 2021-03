“13h15, le samedi” : « A la recherche du diamant noir », ce 6 mars sur France 2

A découvrir dans “13h15, le samedi” ce 6 mars sur France 2, le reportage « A la recherche du diamant noir » de Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Alexandre Marcellin et Oktay Sengul.

Richerenches est un petit village de 600 habitants où tous les samedis, de décembre à mars, on y négocie 60% du marché mondial.

Entre Drôme et Vaucluse, au cœur de l’enclave des papes, c’est là que Cathy Mure a appris son métier, dans l’ombre de son père qui lui-même respectait à la lettre les enseignements du grand-père. Depuis, elle s’est fait un prénom et une renommée.

Elle choisit, achète ce diamant noir, et l’expédie à tous les plus grands chefs qui lui sont restés fidèles malgré la fermeture de leurs établissements, car comble de l’injustice, le millésime 2020 est exceptionnel et, faute d’acheteurs, moins cher que prévu.