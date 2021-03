“SOS Villages” : 11ème édition du 15 au 19 mars dans le 13H de TF1 avec Marie-Sophie Lacarrau

Cette 11ème édition de l’opération phare “SOS Villages” du JT de 13H marquera les 10 ans de l'opération. Elle sera lancée lundi 15 mars par Marie-Sophie Lacarrau, avec Dominique Lagrou-Sempère.

Une nouvelle Semaine Spéciale dédiée à cette opération, au cours de laquelle le JT de 13H va proposer toute une série de sujets liés à cette opération, en plein cœur des régions.

Une page spéciale quotidienne "SOS Villages"

Marie-Sophie Lacarrau présentera une page spéciale quotidienne “SOS Villages” dans le journal de 13H, avec à ses côtés Dominique Lagrou-Sempère. Au programme : des témoignages, des reportages et des conseils pratiques pour celles et ceux qui souhaitent reprendre une activité ou un commerce, et des exemples concrets de reprises de petits commerces.

Créée par Jean-Pierre Pernaut, cette initiative utile et au service des téléspectateurs, s’appuie sur le succès du 13H de TF1 depuis maintenant dix ans et contribue à la redynamisation de l’économie locale et des liens sociaux en zone rurale. Une opportunité réelle et concrète pour donner un élan à toutes les initiatives de cession ou de création de commerces en région, qu’elles viennent de particuliers ou des collectivités. Et pour leur offrir une visibilité sans précédent grâce à la force de frappe du 13H de TF1 qui réunit en moyenne chaque jour plus de 5 millions de téléspectateurs.

Une réponse à la désertification des commerces en zone rurale

Depuis que l'opération existe sur l'antenne de TF1, des centaines de commerces ont pu trouver un repreneur. Tous ceux qui ont des difficultés à trouver un repreneur pour leur activité peuvent déposer leurs annonces, consultables par les internautes. Celles-ci sont ensuite vérifiées par Sophie Perrelle, collaboratrice du 13H, avant leur mise en ligne sur le site dédié : www.sosvillages.fr

"SOS Villages", un engouement toujours très fort

Au total, ce sont 9 516 annonces qui sont actuellement en ligne sur www.sosvillages.fr, site actif tout au long de l'année. Signe que l'opération a toute son importance, d'où l'utilité de cette nouvelle édition.

Marie-Sophie Lacarrau : « Ravie et fière de lancer une nouvelle Semaine Spéciale de SOS Villages avec l'équipe du 13H ! Il nous paraît essentiel dans cette période de continuer à être au plus près des préoccupations des Français et en interaction avec les téléspectateurs. Sauver des commerces, c’est maintenir du lien social, c'est aussi sauver des villages ».

Jean-Christophe Geffard, rédacteur en chef de l'opération : « Depuis la première édition en 2011, nous nous sommes rendus compte d’un réel besoin et nous mesurons l’utilité de notre démarche, et la force de frappe du 13H. Grâce à cette initiative, plusieurs centaines de commerces ont été sauvés ».