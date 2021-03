“13h15, le samedi” : hommage à Patrick Dupont, ce 13 mars sur France 2

Ce 13 mars, “13h15, le samedi” rendra hommage à Patrick Dupont avec la diffusion du reportage « Des danseurs et une étoile » signé Morgane du Liège, Alexandre Paré, Elise Leygnier, Mathilde Rougeron et Patrice Brugère.

Patrick Dupond était un danseur hors normes, qui a voué sa vie à la danse, et ce malgré un destin plusieurs fois contrarié… dont ce terrible accident de voiture, en 2000, qui brise son corps (134 fractures, deux ans sous morphine, des mois de rééducation) mais pas sa passion.

Une passion qui nait très tôt et qu’il a transmise tout au long de sa vie au public mais aussi à ses élèves.

Avec sa compagne Leila da Rocha, ils ont créé une école de danse, à Bordeaux, formant de jeunes danseurs venus des quatre coins du monde.

13h15 le samedi les suit depuis plus d’un an, entre la pandémie qui bouleverse leur quotidien et leur crainte pour l’avenir, ils poursuivent néanmoins leurs cours et leurs projets de spectacles, toujours soutenus avec humour et enthousiasme par Patrick et Leïla. Jusqu’à ce que le destin en décide autrement... Cette nouvelle génération, qui doit reprendre le flambeau, tenait aussi à rendre hommage au danseur étoile…