“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des français » saison 8, épisode 4, ce 4 avril sur France 2

A voir ce 4 avril dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le 7ème épisode de la 8ème saison de la série « Le feuilleton des français » signé Julie Darde, Pierrick Morel, Laura Lequertier et Thomas Courcelle.

Léa et Alexandre, nos jeunes boulangers de Beauvoir-en-Lyons et leur nouveau défi : faire leur propre farine, pour une baguette 100% made in Léa et Alexandre.

Le Docteur Wargon, patron des urgences à l’hôpital Delafontaine, en Seine Saint Denis qui pousse les murs de son service … et attend que les mesures de restrictions prises cette semaine, portent leurs fruits.

Claire a rouvert les portes de son refuge du Parc national de la Vanoise, dans les Alpes… la saison printemps-été peut commencer.

Le Docteur Laine, notre médecin de campagne, a officiellement pris sa retraite mercredi. “13h15, le dimanche” était avec lui pour ses dernières visites, après 42 ans de carrière…