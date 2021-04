Cérémonie des obsèques du Prince Philip : édition spéciale sur France 2 samedi 17 avril avec Thomas Sotto & Stéphane Bern

Samedi 17 avril, France 2 proposera une Édition Spéciale en direct dès 15:05 pour la obsèques du Prince Philip, duc d'Edimbourg.

La cérémonie des obsèques du Prince Philip, duc d'Edimbourg, époux de la reine d'Angleterre Elizabeth II, décédé vendredi 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans, se tiendra samedi 17 avril en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres.

A cette occasion, la rédaction nationale de France Télévisions se mobilise pour faire vivre cette cérémonie aux téléspectateurs, en direct sur France 2 et franceinfo canal 27, et tout au long de la journée dans ses éditions d'information sur France 2 et France 3 et sur la plateforme d'information franceinfo.fr.

Sur France 2

France 2 proposera une Édition Spéciale en direct dès 15:05, présentée par Thomas Sotto et Stéphane Bern avec Adelaïde de Clermont-Tonnerre, journaliste et écrivaine et Philippe Harrouard, journaliste, ainsi que les correspondants en direct de Londres, Matthieu Boisseau et Stéphanie Perez, pour recueillir les témoignages et réactions du peuple britannique.

Diffusion de cette Edition spéciale sur les antennes de TV5MONDE.

Par conséquent le match de rugby du tournoi des 6 Nations féminin Irlande / France sera diffusé sur France 4, et le programme La p'tite librairie ne sera pas diffusé samedi 17 avril. La suite de la programmation de France 2 reste inchangée.

Sur Franceinfo

Franceinfo canal 27 sera également en Édition Spéciale, en direct à partir de 15:00, présentée par Clémence de la Baume avec ses invités en plateau : Thomas Pernette, journaliste au magazine Point de vue et le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale.

Sur France 5

Dimanche 18 avril à 22:20, la rediffusion du documentaire "Le mari de la Reine, l'inconnu de Buckingham".