Toujours plus vite et toujours moins cher. Lunettes, appareils auditifs... De nouveaux acteurs promettent aux Français de s'équiper en un temps record, sans dépenser un centime. L'offre de soins est elle-aussi en plein boom : des centres spécialisés dans l'ophtalmologie ou le dentaire proposent des rendez-vous ultra-rapides et des consultations sans avancer aucun frais. Des cabines de téléconsultation high-tech s'installent dans les villages sans médecin. Mais que valent les lunettes et les appareils auditifs à 0 € ? Quelle est la qualité des soins dans les centres dentaires et ophtalmos ? Y a-t-il des arnaques ? Pendant plusieurs mois une équipe de “Reportages Découverte” a mené l’enquête et mis au jour un système qui propose le meilleur comme parfois le pire.

En cassant les prix des lunettes de vue, l'entrepreneur Paul Morlet s'est mis à dos tout le petit monde des opticiens. Dans ses magasins, la plupart des montures sont remboursées à 100 % et faites en dix minutes. Le jeune homme a un itinéraire totalement atypique : il a été cheminot pendant deux ans, puis, s'est mis à faire des lunettes fantaisies. Paul Morlet achète sa marchandise en Chine et découvre que la plupart des grands groupes d’opticiens font la même chose : « J'ai compris les prix d'achat des montures et des verres. Je me suis dit : pourquoi payer nos lunettes 500 € en France, alors qu'en réalité, on arrive à faire des lunettes de vue, avec un prix de revient à 5 € ». Aujourd'hui, fini les lunettes fantaisies. Paul Morlet espère devenir le premier opticien de France, mais quels sont ses secrets de fabrication ? Le jeune patron vient de lancer un tout nouveau concept : un magasin d'optique ambulant, un bus qui se déplace dans les petites villes. Dans le village d'Auby, près de Douai, Ludivine, mère au foyer, est l'une des premières à tester ce nouveau service. L'équipe de “Reportages Découverte” a elle aussi testé ces lunettes et leur a fait passer des tests de résistance dans un laboratoire agréé.

Josip, jeune retraité de l'aviation, a des problèmes d'audition. Responsable client à l'aéroport d'Orly, il a passé beaucoup de temps sous les moteurs des avions : « Je faisais trois arrivées par jour et les seules protections que l'on avait à une certaine époque, on se mettait juste les doigts sur les oreilles ». Jusqu'à présent, il a renoncé à s'appareiller, découragé par les prix : 1500 €, en moyenne, par oreille. Récemment, Josip a entendu parler d'un nouveau dispositif : des prothèses auditives à 0 €. Il va les tester pendant un mois et voir s'il peut retrouver une vie normale. Son souhait le plus cher : entendre correctement son petit-fils.

La France manque d’ophtalmologues. Il faut attendre souvent des mois avant d'obtenir un rendez-vous. L'entrepreneur François Pelen a mis au point une solution : des centres où les tâches techniques sont déléguées à des paramédicaux : « Dans la profession, un ophtalmo va voir, en moyenne, 35 patients. Chez nous, on a une moyenne de 52 patients vus par jour, par ophtalmo. Les délais d'attente pour un rendez-vous sont de six jours ». Ce modèle a donné des idées à beaucoup de concurrents. De nombreux centres d’ophtalmologie ont vu le jour récemment et pratiquent le tiers-payant intégral, c'est-à-dire que les patients n'avancent aucun frais pour la consultation.

“Reportages Découverte” a enquêté sur ces nouveaux centres pour savoir comment ils fonctionnent. Certains sont suspectés de fraude à l'Assurance maladie. 22 contrôles sont en cours dans différentes régions. Dans 75% des cas, les inspecteurs de la Sécu ont relevé des pratiques de facturations anormales. Au total, cette fraude représenterait des dizaines de millions d’euros.

Les centres dentaires ont eux-aussi la cote. Il y en aurait plus de 1000 sur le territoire. Comment leurs dentistes travaillent-ils ? Comment font-ils pour proposer des soins et des couronnes 100% remboursées ?