En raison de l’actualité, TF1 a décidé de modifier sa programmation du samedi 17 avril, à l’occasion de la cérémonie célébrée pour les obsèques du Prince Philip, Duc d'Edimbourg, époux de la Reine d'Angleterre Elisabeth II depuis 73 ans.

L'Information du groupe TF1 se mobilise pour proposer une émission spéciale à partir de 15:05 présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.

En plateau, ils seront entourés de plusieurs invités experts de la société britannique et spécialistes de la monarchie anglaise, parmi lesquels Jane Birkin, Vincent Meylan, responsable des pages Royautés et Histoire du magazine Point de Vue, la romancière et journaliste Irène Frain, Jean-Pierre Jouyet, ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni, et, en direct de la capitale britannique, Marc Roche, correspondant du Point à Londres, et auteur du livre "Elle ne voulait pas être reine".

Ils retrouveront également les envoyés spéciaux en Grande-Bretagne, en direct de Londres, et de Windsor, pour faire vivre cette cérémonie aux téléspectateurs.

Cette émission sera retransmise simultanément sur TF1 et LCI.