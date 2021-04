“13h15, le dimanche” : nouvel épisode du « Feuilleton des français » saison 8, ce 18 avril sur France 2

A découvrir ce 18 avril dans “13h15, le dimanche” sur France 2, un nouvel épisode du « Feuilleton des Français » signé Julie Darde, Marc de Langenhagen, Jerôme Mars et Sarah Jung.

Comment va Raymond, le boucher ambulant ?

Claire, dans son refuge du parc de la Vanoise, dans les Alpes, a dû plier bagages à cause du confinement…

Que deviennent Aurélie et Julien, les jeunes bergers devenus éleveurs de chèvres ?

Toutes les réponses dans cet épisode inédit à découvrir dimanche sur France 2.

A la suite, France 2 rediffusera le reportage « Compostelle, mon chemin » signé Jean Sébastien Desbordes, Mathieu Martine et Anthony Santoro.

Une invitation au voyage, une aventure, une expérience… C’est ainsi que définissent celles et ceux qui se lancent sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle… “13h15, le dimanche” l’a emprunté et y ont croisé des marcheurs très différents…. Que recherchent les uns et les autres… ?