Départ de Thomas Pesquet : édition spéciale sur LCI vendredi 23 avril à partir de 08:30

LCI proposera vendredi 23 avril et samedi 24 avril deux éditions spéciales pour suivre en direct le départ de la capsule SpaceX et le périple de Thomas Pesquet qui doit prendre les commandes de l'ISS.

Vendredi 23 avril 2021, l'astronaute français Thomas Pesquet, 43 ans, s'envolera pour sa deuxième mission spatiale à bord du Crew Dragon de SpaceX et rejoindra la Station spatiale internationale pour une mission de six mois.

Plusieurs astronautes seront en direct sur l'antenne de LCI, dont Jean-Pierre Haigneré et Claudie Haigneré, Jean-Loup Chrétien, premier français à aller dans l'espace, Michel Ange Tognini, mais aussi Christine Chapel, journaliste TF1-LCI spécialiste science et espace qui a réalisé plusieurs interviews de Thomas Pesquet, les meilleurs spécialistes de la conquête spatiale, nos invités en direct de l'ESA, et Jérome Gallo, envoyé spécial TF1-LCI en direct de Cap Canaveral.

Vendredi 23 avril, de 8h30 à 14h00, Marie-Aline Meliyi, Éric Brunet, puis Magali Lunel seront en plateau pour suivre en direct la préparation de l'équipage avec les journalistes de LCI, dont Hélène Mannarino qui sera en direct de l'agence spatiale européenne à Toulouse et Anne-Chloé Bottet au CNES à Paris.

A partir de 21h00 : LCI proposera un documentaire exceptionnel "Thomas Pesquet, l'envoyé spatial"

Samedi 24 avril, de 12h00 à 15h00 : Philippe Ballard suivra en plateau l'arrivée de Thomas Pesquet sur la Station Spatiale internationale prévue à 11h30, de l'arrimage à l'ouverture du SAS prévu à 13h30. L'image de l'arrimage sera à suivre en direct dans Le Brunch de l'Info avec Christophe Beaugrand, à 11h30.

Les éditions du JT de 13H et de 20H de TF1 consacreront également plusieurs sujets à cet évènement et retrouveront en duplex les envoyés spéciaux sur le terrain dont Jérôme Garro en direct de Cap Canaveral.