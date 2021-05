“13h15, le dimanche” spécial François Mitterand ce 9 mai sur France 2

A découvrir ce 9 mai dans “13h15, le dimanche” sur France 2, deux documents consacrés à François Mitterand à l'occasion du 40ème anniversaire de son élection à la présidence de la république.

Latche, le bastion du cland Mitterand

A l’occasion des 40 ans du 10 mai 1981 et l’élection de François Mitterrand son héritage va être largement revisité. 13h15 le dimanche choisit de raconter le refuge de François Mitterrand devenu au fil du temps un palais présidentiel « bis » : Latche…

Des dizaines d’hectares de jardins et de forêts, plusieurs bâtisses paysannes du 18e siècle, typiques des Landes. Un endroit qui abrite les secrets politiques, familiaux, amoureux de Mitterrand. Un endroit qui raconte toute sa vie, jusqu’à sa mort.

Le fils cadet de l’ancien président, Gilbert, et sa fille Justine, sont est aujourd’hui les principaux occupants des lieux et gardien de leur mémoire.

Un reportage de Christophe Wideman, David Geoffrion, Frédéric fauré, Cédric esteve.

Mitterand et les 103 paysans du Larzac

En 1971, Michel Debré, Ministre de La Défense de Georges Pompidou annonce l’extension du camp militaire du Larzac créé en 1902. Sa superficie de 3000 hectares qui doit être étendue à 17000 hectares implique l’expropriation de nombreux agriculteurs, éleveurs laitiers pour la plupart : 103 paysans au total qui se font une promesse celle de ne jamais vendre ni de partir...

Leur lutte durera 10 ans. Des rassemblements de soutien de 100 000 personnes s’organisent, des concerts, des marches unissant babacools et féministes, artistes, communistes, antimilitaristes, syndicats, et un certain Francois Mitterrand, pas encore élu… et qui une fois président, abandonnera le projet d’extension lors de son premier conseil des ministres.

Une enquête signée Yvan Martinet, Jean-Baptiste Jacquet, Manon Descoubes et Vincent Martin.