“13h15, le dimanche” : « Jean-Claude Romand, le double « Je » », ce 30 mai sur France 2

A découvrir ce 30 mai dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « Jean-Claude Romand, le double « Je » », une série en deux épisodes signée Karine Comazzi, Maxime Souville, Elise Leynier, avec la voix du comédien François Morel.

Nouvelle série inédite sur l’une des affaires criminelles les plus mystérieuses de notre histoire judiciaire. Plongée au cœur de l’affaire Jean-Claude Romand, lui qui pendant 18 ans avait prétendu être médecin à l’OMS, l’organisation Mondiale de la Santé, à Genève… 18 ans d’imposture et d’escroquerie, et puis un jour l’étau se referme et le mensonge ne tient plus. Il tuera son épouse, ses deux enfants, son père et sa mère ….

En juillet 1996, la Cour d’assises de l’Ain, à Bourg-en-Bresse, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans.

Depuis 2 ans, Jean-Claude Romand vit avec un bracelet électronique dans une abbaye qui a exceptionnellement ouvert ses portes à 13h15 le dimanche.