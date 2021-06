A découvrir ce 19 juin dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « L’homme qui parle aux cachalots » signé Violaine Vermot-Gaud, James de Caupenne, Patrice Brugère et Matthieu Parmentier.

François Sarano, ancien de l’équipe Cousteau, est un Océanographe de renom.

“13h15, le samedi” l’a suivi dans ses plongées fantastiques : Mexique, Île Maurice, mer Méditerranée.

Les requins n’ont plus de secrets pour lui, les cachalots non plus. Lui qui a fondé une association de défense des océans, connait aussi les menaces qui pèsent sur eux et ce monde sauvage…