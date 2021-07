“13h15, le dimanche” : « Marjolaine & Joseph » & « Le retour du loup », ce 4 juillet sur France 2

A découvrir ce 4 juillet dans “13h15, le dimanche” sur France 2, deux reportages : « Marjolaine & Joseph » puis « Le retour du loup ».

Marjolain & Joseph

Depuis un an, Marjolaine, 26 ans, et Joseph, 28 ans, se sont investis dans un grand projet professionnel fondé sur leur passion de la montagne et des alpages.

Sans argent et avec seulement leurs diplômes en poche ‒ un master de géographie pour l’une et des études agricoles pour l’autre ‒, le jeune couple s’est lancé dans l'aventure…

Marjolaine et Joseph ont décidé de reprendre la ferme d’Emmanuel, 45 ans, usé moralement et physiquement, une exploitation initialement dédiée à la vache à viande.

Pour ce document, signé Claire Leisink, Benjamine Jeunehomme et Alexandre Adam, le magazine "13h15 le dimanche" a suivi le couple qui a monté un élevage laitier pour proposer ses fromages dans le massif de la Chartreuse.

Le retour du Loup

Le loup est de retour en Normandie ! Preuves ADN à l’appui, les enquêteurs sont formels : il s’agit bien d’un loup, et non d’un chien loup. Et ce mâle sévit depuis plusieurs mois, avec plusieurs attaques à son actif sur des troupeaux d’ovins cet été.

Cela faisait plus d’un siècle que le grand prédateur n'avait pas été vu dans la région, bien loin des zones alpines qu’il a réinvesties depuis une trentaine d’années. Arrivés par l’Italie au début des années 1990, il y aurait aujourd’hui 580 loups sur tout le territoire français.

Espèce en voie de disparition en Europe, le loup est officiellement protégé. Pour les défenseurs de l’environnement, le retour de cet animal est une bonne nouvelle… mais il est mal accepté sur de nombreux territoires, notamment par les éleveurs d’ovins.

Avec ce document, signé Patrice Brugère, Clément Voyer, Marc De Langenhagen et Mathilde Rougeron, le magazine "13h15 le dimanche" pose un certain nombre de questions : en 2020, faut-il désormais apprendre à vivre avec le loup en France ? Comment réconcilier les irréconciliables ?