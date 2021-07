2ème épisode de « Mission Alpha : le journal de bord de Thomas Pesquet » mercredi 7 juillet sur RFI & France 24

Mercredi 7 juillet à 20:10, RFI & France 24 vous proposeront de découvrir le 2ème épisode de « Mission Alpha : le journal de bord de Thomas Pesquet ».

Le 23 avril dernier, Thomas Pesquet s’envolait depuis la Floride pour la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la capsule Dragon de Space X. De quoi est fait son quotidien ? Comment vit-on dans l’espace ? France 24 et RFI proposent, chaque mois, de suivre Thomas Pesquet à travers des vidéos envoyées par l’astronaute.

Pour ce deuxième numéro du « Journal de bord de Thomas Pesquet », présenté par Simon Rozé (RFI) et Benoit Perrochais (France 24), l’astronaute français, qui avait effectué un premier voyage de six mois à bord de l’ISS entre 2016 et 2017, présente notamment les scaphandres utilisés lors des sorties dans l’espace.

L’astronaute italien, Luca Parmitano, et Hervé Stevenin, instructeur à l'Agence spatiale européenne (ESA) et qui a entraîné Thomas Pesquet, interviennent durant l’émission.