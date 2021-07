“Reportages découverte” : « Voyage au fil du Rhône », samedi 17 juillet sur TF1

Le Rhône est un fleuve aux multiples visages. Des montagnes suisses à la Camargue, il fait plus de 800kms et traverse douze départements français… C’est un lieu de vie, une destination de vacances ou encore, pour certains, un gagne-pain. Pendant plusieurs mois, de l’Isère au delta du Rhône, une équipe de “Reportages découverte” a suivi des amoureux de ce fleuve. Ils nous font découvrir leurs aventures au fil de l’eau… Un document à voir ou à revoir.

Steve Becquart est marinier. Le Rhône est à la fois sa maison et son lieu de travail. A bord de sa péniche de plus de 100 mètres, il navigue sur le fleuve pour livrer différentes marchandises à ses clients. Aujourd’hui, il transmet à son fils Kévin, 16 ans, tous les rudiments du métier de batelier, même s’il est inquiet pour son propre avenir sur le Rhône : « Je suis arrivé sur le Rhône, il y a 20 ans. On était 40 artisans à l’époque. On n’est plus que 20, donc je suis un peu inquiet pour la suite. » Pour rentrer dans leurs frais, Steve et sa femme Angélique ont eu une idée encore jamais réalisée sur le fleuve : ils vont transformer leur péniche marchande en chambre d’hôtes !

Les « Juracycles » eux, ont décidé de faire du Rhône leur lieu de vacances. Passionné de vélo, Steeve, le papa, va embarquer toute sa petite famille dans un pari fou : avec Mélanie, sa femme et leurs trois enfants, ils vont parcourir plus de 700 kms sur la Viarhona, une piste cyclable qui longe le fleuve de la Suisse à la Camargue. Au bout du voyage, une semaine de vacances les attend au bord de la mer Méditerranée. « C’est un vrai challenge de partir de la maison, à vélo, avec son matériel et de se donner un objectif !» Mais les vacances à bicyclette sont souvent synonymes de galères. La petite famille n’a que 15 jours pour atteindre leur objectif.

Dans les magnifiques coteaux de la vallée du Rhône, Laetitia, 24 ans, fait des études de sommellerie. La jeune fille joue une partie de son avenir cette année : meilleure élève de sa promotion, elle a été sélectionnée pour représenter son école au prestigieux concours de Meilleur élève Sommelier de France. Elle devra également faire ses preuves dans l’un des plus grands restaurants de l’hexagone, chez la chef Anne-Sophie Pic. « Je n’aurais jamais cru un an auparavant que j’allais travailler dans un trois macarons Michelin. Je n’ai pas le droit à l’erreur ».



A 38 ans, Julien est le tout nouveau patron d’un lieu mythique sur le Rhône, à Villeneuve-lès-Avignon, La Guinguette du Vieux Moulin. L’établissement a perdu de sa splendeur depuis quelques années. Le jeune restaurateur a un mois pour redresser la barre, avant l’arrivée de la prestigieuse clientèle du festival d’Avignon. Sauf qu’en cuisine, l’équipe peine à suivre. Julien va devoir ruser pour que son restaurant affiche complet pour la haute saison. « Ce n’est que le début, mais il y a vraiment un énorme travail à faire, tout le temps, tous les jours. C’est ça la vraie vie de la restauration, et pour une reprise, on part de loin ».

La vie au bord du Rhône est loin d’être un long fleuve tranquille et elle se mérite !