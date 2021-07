Grands Reportages « Tous en "Seine" : Histoires d'eau » samedi 31 juillet sur TF1

La Seine est un fleuve chargé d’histoire. Elle s’écoule sur 700 kilomètres de la Bourgogne à la Normandie. Monumentale et touristique à Paris, sauvage et industrielle jusqu’au Havre, la Seine est un lieu de passage pour beaucoup et un lieu de vie pour certains amoureux du fleuve. Pendant près d’un an une équipe de “Grands Reportages” a avons suivi le parcours d’hommes et de femmes qui ont décidé de s’inspirer et de vivre de ce fleuve mythique. Ils sont restaurateur, réparateur de navires, écrivain ou pilote et vont nous faire découvrir tous les secrets de ce fleuve parmi les plus célèbres du monde.

Michel Bussi était géographe. Il est devenu l’un des écrivains préférés des Français grâce à ces intrigues qu’il aime planter dans la Vallée de la Seine « Une des voies de communication les plus anciennes et les plus riches du monde ». Des semaines durant, l’écrivain a accepté d’être suivi dans son travail d’enquête et de repérage en Normandie pour son prochain roman noir. Avec les bords de Seine en toile de fond, Michel Bussi va tenter mettre au jour le secret du fameux trésor du Télémaque. Athénais, 20 ans, est « d’à terre » comme disent les habitués du fleuve. Ce qui veut dire qu’elle n’est pas issue d’une famille de transporteurs fluviaux. Pourtant, chose assez rare, elle a décidé de devenir batelière. A l’école de la batellerie et aux côtés de ses maitres d’apprentissage elle va devoir tout apprendre vite, car pour la première fois cette année elle va traverser Paris aux commandes d’un convoi exceptionnel « Vu la hauteur et la largeur des ponts à Paris, je n’ai qu’une crainte c’est de faire une mauvaise manœuvre… ». Olivier, lui est restaurateur, c’est l’une des figures du fleuve. Ce chef réputé, déjà élu Meilleur cuisinier de France, est à la tête depuis plus de 20 ans d’un hôtel-restaurant les pieds dans la Seine « La Seine crée de l’activité, mais il faut la rendre encore plus attractive ! » Pour attirer une nouvelle clientèle il va transformer et moderniser son hôtel afin d’en faire un cocon aux portes de Paris. Pour cela il mise sur son atout majeur : le fleuve. Transformer et donner une seconde vie, c’est aussi le travail d’Alexandre. Amateur de vieux bateaux, il a installé son chantier naval en bord de Seine. L’artisan est l’un des derniers à perpétuer sur le fleuve la tradition de restauration des bateaux de plaisance « J’ai envie de redonner une touche plus glamour au fleuve ! » Il a une superbe collection de canots en bois qu’il prépare depuis des mois pour le salon nautique. Mais il lui manque un bateau, le bateau de ses rêves : un Swiss Craft de 1930 ayant appartenu au Shah d’Iran. Les équipes de Grands Reportages l’ont suivi dans son irrésistible quête. Immersion dans la Seine avec celles et ceux qui ont décidé d’écrire leur propre histoire au fil de l’eau.