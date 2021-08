“Reportages découverte” : « Elisabeth II, une vie royale », dimanche 22 août sur TF1

C’est l’une des personnalités les plus célèbres et les plus respectées au monde. A 95 ans la Reine Elisabeth II a eu une vie à faire hors du commun. Elle a croisé les plus grands, est intervenue dans des décisions parmi les plus importantes du XXème mais aussi du XXIème siècle. Elle a connu de grandes joies mais aussi des tragédies.

A quelques mois de la célébration de ses 70 ans de règne, “Reportages Découverte” a eu accès à des témoignages et des archives exceptionnels pour retracer le destin hors norme de cette Reine pas comme les autres. De son enfance et son adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, à l’abdication de son oncle David après seulement dix mois de règne, en passant par l’accession au trône de son père George VI et son décès en 1952. Puis son propre couronnement, sa gestion des crises, son implication secrète pour abolir l’apartheid… Un documentaire exceptionnel qui fait voyager tant dans l’histoire de la monarchie britannique que dans celle du monde.