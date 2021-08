“L'été de 20h30 le dimanche” : « Un été sur la brèche », ce 29 août sur France 2

Dimanche 29 août, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir un nouveau volet de “L'été de 20h30 le dimanche” : « Un été sur la brèche » signé Cyril Zha, Yoann Perié, Marc de Langenhagen et Guillaume Salasca.

Avec la fin du confinement, la montagne a retrouvé son flot de randonneurs et d’alpinistes en manque de grands espaces.

« 20h30 l’été » a accompagné une femme au quotidien est bien rempli : Marion Poitevin est guide de haute montagne, et première femme secouriste au sein de la police nationale des Alpes. Entre Modane et Courchevel, mission de sauvetage en hélicoptère, et treuillage périlleux, « 20h30 l’été » a suivi ceux qui prennent des risques pour protéger les autres.

Durant tout l’été, Laurent Delahousse dévoilera des portraits étonnants de français, des histoires passionnantes, et des lieux extraordinaires dans cette collection de reportages.