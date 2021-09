Primaire des écologistes : le Grand Débat sur LCI mercredi 8 septembre avec Ruth Elkrief

Rendez-vous mercredi 8 septembre à 20:45 sur LCI pour suivre le premier des deux débats à la primaire des écologistes.

Après avoir organisé le débat des élections européennes, puis des élections municipales à Paris et des élections régionales (Hauts-de-France, Ile-de-France et PACA), LCI sera la seule chaîne de télévision à proposer deux débats qui opposeront l'ensemble des candidats à la primaire écologiste.

Réunis autour de Ruth Elkrief, les 5 candidats se feront face dès mercredi 8 septembre à 20:45 sur le nouveau plateau du canal 26. Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau répondront aux questions de Ruth Elkrief pour convaincre les électeurs à la veille du premier scrutin de la primaire écologiste qui se tiendra du 16 au 19 septembre prochain.

En partenariat avec Le Figaro, partenaire historique de LCI, et Loopsider, média de référence auprès des jeunes sur le numérique, le débat sera à suivre en direct sur LCI et sur les réseaux sociaux de la chaîne (Facebook, Twitter et Instagram).

Le second débat sera à suivre mercredi 22 septembre à 20:45 sur LCI.