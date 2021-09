“Reportages découverte” : « Drôles de profs », samedi 11 septembre sur TF1

On a tous croisé, au cours de notre parcours scolaire, un « prof » qui nous a marqués, qui nous a aidés à nous construire, à prendre la bonne voie. Un prof qui nous a révélé et dont on se souviendra toute notre vie. Qui sont ces professeurs ? Qu’ont-ils de plus que les autres ? Quelle est leur méthode pour captiver leurs élèves ? Ceux que les équipes de “Reportages découverte” ont suivis enseignent avec amour et passion. Ils se sont fixés comme mission de redonner confiance aux élèves par leur bienveillance et leurs encouragements. Ils ont trouvé « le truc » pour capter l’attention et réveiller ceux qui étaient prêts à décrocher. Ils ont parfois des méthodes peu conventionnelles mais tous réussissent à murmurer à l’oreille de leurs élèves…

A Avesnes-sur Helpes, dans le nord de la France, Mathieu enseigne le français. Depuis 7 ans, il est la coqueluche de son collège. Ce jeune professeur s’est fixé une mission : faire en sorte que ses élèves ne s’ennuient jamais en classe. Cours en extérieur dans des parcs, jeux… il ne s’interdit rien pour capter leur attention. Cette année, pour étudier la poésie amoureuse avec sa classe de 4ème, il lance un projet original : réaliser un clip de rap pour apprendre à ses élèves à écrire des poèmes et les scander. « On est là pour apprendre mais on n’est pas là que pour apprendre on est également là pour s’amuser, donc autant apprendre en s’amusant ! ». Grâce au rap, il espère réussir à les motiver et les impliquer. Dans le village de Vernet-la-Varenne, en Auvergne, Florence, professeur d’Espagnol, et Isabelle, professeur d’histoire-géographie, travaillent depuis 20 ans dans un lycée agricole qui prend en charge des élèves décrocheurs. Chaque jour, ces deux professeures pleines de fantaisie cherchent de nouvelles astuces pour redonner le goût d’apprendre à ces adolescents en grande difficulté. Pour commencer leur année scolaire, elles initient un grand chantier : rénover une vieille caravane avec leurs classes. Un projet pour fédérer leurs élèves, leur redonner le goût de l’effort et du travail mais aussi pour les motiver à apprendre les matières du programme qu’ils rejetaient jusque-là : les mathématiques, l’histoire géographie… « Ce qui est magique c’est qu’en fin d’année les élèves qui sont en décrochage scolaire nous disent qu’ils adorent l’école ». Grâce à cette caravane, leurs élèves réapprendront-ils à aimer l’école ? Didier, lui est professeur de chant à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Depuis 30 ans, ses élèves le rejoignent après les cours pour créer avec lui des comédies musicales. Chant, théâtre, danse… Didier est un professeur exigeant et strict mais passionné et fantasque. Son objectif : faire de ses élèves des artistes accomplis mais surtout des êtres lumineux. « Tout individu depuis sa naissance est né avec une flamme, chaque enfant a sa lumière qu’il faut révéler ». Pour préparer son spectacle, il emmène toute sa troupe travailler pendant une semaine dans un château en Bourgogne. Une expérience unique pour ses élèves qui, pour certains, n’ont jamais quitté leur cité. Grâce à cette semaine d’immersion, Didier espère réussir à produire un spectacle digne de Broadway !!