“Reportages découverte” : « Les compagnonnes du devoir », samedi 18 septembre sur TF1

Pendant mille ans, leur monde fut interdit aux femmes. Symbole d’excellence de l’artisanat, les compagnons du Devoir et du Tour de France ont ouvert leurs portes aux femmes il y a quinze ans seulement. Et leur intégration dans cette institution exigeante est un parcours d’obstacles. Par des portraits intimistes de jeunes femmes qui se sont lancées dans l’aventure du compagnonnage, nous découvrons dans ce numéro de “Reportages découverte” des métiers manuels variés, longtemps exclusivement masculins, dont le point commun, s’agissant des Compagnons, est une exigence de perfection.

Quatre parcours de femmes épatantes, dont celui de Marion, l’une des deux premières compagnon-charpentier, qui dirige aujourd’hui la maison de Reims et milite activement pour convaincre d’autres filles de les rejoindre.

Tout commence aux journées portes ouvertes de la maison des Compagnons de Muizon, dans les faubourgs de Reims. Mille personnes sont attendues. Marion est en première ligne, elle est prévôt à Reims. Prévôt, c’est le titre donné aux dirigeants des soixante-cinq maisons en France. Et l’une de leurs missions est de recruter. Mais comment persuader une jeune fille que le métier de ferronnier est fait pour elle ? Comment dissiper les doutes des parents ?

« Les artisans apprécient de plus en plus de travailler avec les filles, parce qu’on est sérieuses, on a le syndrome de la bonne élève », explique Marion aux visiteurs.

Tout jeune titulaire d’un diplôme professionnel peut devenir compagnon, mais il faut "s’accrocher", le chemin est long. Il faut d’abord "tailler" l’adoption. C’est le cas de Margaux, une jeune pâtissière de 22 ans. Elle se présente à ses pairs pour être adoptée par la communauté. Elle doit passer une première épreuve : préparer le dessert d’un repas de cent cinquante invités. En suivant sur trois jours, les péripéties de Margaux perdue dans son nougat, dans ses casseroles brûlées, dans son retard et sa panique, on touche du doigt l’une des valeurs fondamentales du compagnonnage : la solidarité. Provençal, Normand, et Basque, la Prévôt, ils sont trois à voler au secours de la petite nouvelle. Chez les compagnons, on s’appelle par son nom de province d’origine. « C’est génial cette solidarité des compagnons, il y a une ambiance incroyable, j’ai hâte d’être sur la route pour faire mon tour de France ».

Une fois l’épreuve d’adoption réussie, le jeune aspirant au compagnonnage se lance sur un tour de France. Pendant 5 ans, il voyage d’une région à l’autre pour s’inspirer des savoir-faire locaux. Souvent, il passe un an à l’étranger. C’est le cas de Marion, une jeune française originaire d’Aubagne, qui a posé ses valises pour an à Barcelone. Elle est maroquinière chez l’un des plus grands maroquiniers au monde, l’atelier de la marque Louis Vuitton. Embauchée depuis seulement un mois, elle se voit déjà confier une mission délicate : façonner le prototype d’un sac de la future collection. Il sera – peut-être – dévoilé au public lors du prochain défilé à Paris. « Quand on regardera le défilé, on dira, ah c’est moi qui ai fait ce sac ! », s’enthousiasme Marion. La jeune maroquinière n’a que quelques mois pour apprendre les secrets de fabrication de la maison. Du choix de la matière première au piquage final, tout doit être parfait. « Si tu piques mal, explique la cheffe d’atelier, tu ne peux pas récupérer la pièce. Donc tout le travail part à la poubelle. Tu dois recommencer.»

Après quelques années de Tour de France, l’aspirant doit passer une ultime épreuve : la réception. Les compagnons nomment ce travail final d’un apprenti son « chef d’œuvre ». C’est un pupitre en chêne massif que va présenter Diane, alias Corse, vingt-trois ans. Elle se voyait vétérinaire, mais l’appel du bois a été le plus fort. « Le bois, c’est une matière vivante, nous raconte la jeune menuisière. Ce qui est super sympa, c’est bête à dire mais c’est l’odeur. Ils ont chacun leurs odeurs particulières. Le frêne, par exemple, c’est chouette. » Diane a passé toutes ses soirées, et ses weekends, pour faire naître chaque détail du pupitre de ses mains. Ce meuble concentre à lui seul tous les savoir-faire de la menuiserie la plus exigeante. C’est une prouesse. Voilà pourquoi. Les apprentis compagnons nomment fièrement leur exercice final le chef-d’œuvre. Diane devra montrer son travail de réception, l’aboutissement de longues années de devoir, les anciens viendront la juger et la nommeront ou non compagnon.

Pendant leur Tour de France, les aspirants sont logés dans les soixante-cinq Maisons des compagnons réparties dans tout le pays. En quinze ans, la présence féminine dans ces repaires de garçons s’est banalisée. Mais pour les pionnières, ce fut une intégration difficile. Marion, la Prévôt de Reims, raconte ses débuts éprouvants aux apprentis, garçons et filles, rassemblés devant elle une fois par fois pour une « causerie ».

Aujourd’hui, la mixité est acquise et tout à fait normalisée, même dans le métier particulièrement masculin de la chaudronnerie. Inès raconte : « Dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passée, j’ai toujours été la première femme à être embauchée. Au début les hommes pouvaient être mal à l’aise. Ils ne savaient pas s’il fallait me traiter d’une manière différente ou s’exprimer avec des mots en particulier. » Inès a vingt-huit ans mais elle a déjà beaucoup d’expérience, celle d’un compagnon qui a terminé son Tour de France.

La prévôt de Reims, pionnière dans son métier de charpentier, a un rêve, celui que dans dix ans, autant de femmes que d’hommes soient chaque année nommées Compagnon du Devoir et du Tour de France. Et pour elles, peut-être, un jour, le mot compagnon sera remplacé par le mot compagnonne.